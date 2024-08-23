Скрывает беременность? У невестки Наташи Королевой заметили округлившийся живот на свадьбе
© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
В Сети обсуждают возможную беременность невестки певицы Наташи Королевой. Недавно Мелисса официально стала женой единственного сына артистки и Тарзана (Сергей Глушко – прим. «Страсти»), и на свадьбе у девушки заметили округлившийся живот.
Торжество звездного наследника и бывшей танцовщицы на пилоне состоялось в Санкт-Петербурге. Сначала влюбленные расписались в ЗАГСе, а после отправились в ресторан. Там Мелисса сменила платье с пышной юбкой на более облегающий наряд, и благодаря этому поклонники смогли разглядеть изменения в ее фигуре.
Пользователи Сети заметили на кадрах со свадебной вечеринки, что у стройной Мелиссы появился животик. Из-за этого возникли подозрения, что Наташа Королева скоро станет бабушкой. Однако официальных подтверждений нет. Архип с женой эту информацию пока никак не прокомментировали.
К слову, свадебное платье для Мелиссы шила звездный дизайнер Аника Керимова, создавшая наряды для многих отечественных знаменитостей. Она призналась, что невеста не хотела включать в образ блестки, стразы и перья, поэтому платье получилось классическим. Стоило оно полмиллиона рублей.
Ранее Наташу Королеву и Тарзана раскритиковали из-за видео с поцелуем в социальных сетях.