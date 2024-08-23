«Поведение ужасное»: Наташу Королеву и Тарзана раскритиковали из-за видео в соцсетях

Наташа Королева и Тарзан нарвались на критику в соцсетях после видео с поцелуем. Об этом стало известно из соцсетей.

Певица Наташа Королева выложила совместное видео с мужем Тарзаном — на кадрах он целует ее в шею. За кадром стоит их сын Архип.

«Горько. Люблю тебя Серега», — подписала видео она.

Впрочем, не все оценили контент от певицы. Некоторые пользователи написали в комментариях, что Королева ведет себя слишком откровенно: «Не время для всего этого», «Поведение ужасное!», «Пошло», «Как не стыдно перед сыном?».

Отметим, что Королева в день съемок посетила вместе с сыном и мужем деревню Верхние Мандроги. Певица даже заглянула в музей водки.

Напомним, Наташа Королева замужем за Сергеем Глушко с 2003 года. Супруги воспитали сына Архипа.

Ранее мы писали о том, что сына певицы Наташи Королевой Архипа назвали копией ее экс-мужа Игоря Николаева.