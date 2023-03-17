Скрыть не получилось: Пугачева заменила вечно работающего Галкина* брутальным мужчиной

После переезда в Израиль Алла Пугачева стала посещать концерты и спектакли всех своих соотечественников за границей. Правда, развлекаться все чаще Примадонне приходится одной, так как муж находится в постоянных разъездах. Максим Галкин* (Признан иноагентом на территории РФ) сейчас является единственным кормильцем в семье, поэтому его рабочему графику не позавидуешь – в марте выходные по пальцам можно пересчитать. И пока шоумен делает все, чтобы заработать деньги, певица красуется на светских мероприятиях в компании совсем другого мужчины.

Минувшим вечером 16 марта в Тель-Авив приехала с концертом певица, представляющая Россию на конкурсе Евровидение, Манижа. Примадонна пропустить такое событие не смогла и появилась в весьма модном образе. Она выбрала кожаные брюки и плащ, блузку и массивные украшения. Правда, в этот раз артистка решила ограничиться обувью на плоской подошве. Уж слишком много людей обсуждали ее походку на 10-сантиметровых каблуках на выступлении Лаймы Вайкуле.

Но больше внешнего вида Аллы Борисовны поклонников привлек ее спутник. Большой и брутальный мужчина не отходил от Пугачевой ни на шаг, пока Максима Галкина* не было рядом. Им оказался охранник певицы, отвечающий за ее безопасность.

Напомним, что несколько лет назад, когда Манижа готовилась к Евровидению, Алла Пугачева активно ее поддерживала. Она заявляла, что она «классная» и что ей не нужно ничего бояться. Также она высоко оценивала ее вокальные данные и желала ей победы на конкурсе. Правда, первое место артистка так и не заняла.

Ранее стало известно, сколько на самом деле стоит знаменитый замок в Грязи, за который супруги Пугачева и Галкин* требуют миллиард рублей. Риелтор посоветовала звездной паре «спуститься с небес на землю».