Далеко не миллиард: риелтор назвал реальную стоимость замка Максима Галкина* и Аллы Пугачевой

Несколько месяцев назад Алла Пугачева и Максим Галкин* (Признан иноагнетом на территории РФ) перебрались в Израиль. В последний раз в России Примадонна была осенью 2022 года, чтобы забрать документы детей из школы, а также выставить знаменитый замок в Грязи на продажу. Вот только за все это время желающих приобрести элитную звездную недвижимость появилось не так уж и много. И риелторы уверены, дело тут не только в заоблачном ценнике в миллиард рублей.

Эксперт Милана Левченко считает, что ключевыми факторами, влияющими на то, что особняк все еще не продан, являются расположение и своеобразный стиль, который был сделан специально под первоначальных хозяев. Замок находится в обычном населенном пункте без развитой инфраструктуры. Территория не огорожена, а в соседях не звезды, а простые россияне. А это явно не то, к чему привыкли люди, которые могут себе позволить купить недвижимость за миллиард.

Немаловажным является и то, что особняк совершенно неэкономичен. Он буквально «сжирает» энергию и воду. Риелтор уверена, что счета за коммунальные услуги приходят хозяевам баснословные. Скорее всего, на содержание всей жилой площади уходит не меньше миллиона рублей в месяц.

Но самое важное – это интерьеры, декор и мебель знаменитого замка. Барельефы, плитка, мрамор, колонны, статуи, скульптуры, горгульи – все это, несомненно, выполнено из дорогих материалов, но подходит далеко не каждому. Мало, кто захочет жить в подобной обстановке, поэтому на стоимость вся эта роскошь, сделанная Галкиным* для жены, никак не влияет.

«Все по отдельности здесь очень и очень дорого! Люди, которые разбираются в таких вещах, наверняка поймут, что обычный с виду диван может стоить 50 тыс. долларов. И если один диван кому-то еще нужен, то вкупе с горгульями, которые тоже стоят десятки млн рублей, вряд ли найдется желающий», - прокомментировала риелтор Милана Левченко изданию Woman.ru.

По словам эксперта, элементы декора и мебель замка устарели, да и в целом сделаны на любителя. Сейчас на рынке ценятся наоборот простые дома и квартиры и даже полностью пустые. Дорогой ремонт – это траты хозяев, которые ценник не повышают, а иногда даже и мешают продать жилье. Также сейчас востребованы небольшие площади, но точно не шестиэтажные замки.

Исходя из всего вышеперечисленного, Милана Левченко пришла к выводу, что звездная недвижимость в Грязи точно не стоит миллиард рублей. Реальная цена – 500-700 миллионов максимум. И это с учетом того, что особняк имеет репутацию, как жилье Примадонны.

Ранее стало известно, что Никита Пресняков продает дачу Аллы Пугачевой в Истре за 225 миллионов рублей.

*(Признан иноагентом на территории РФ)