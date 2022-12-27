Скрылся с места происшествия: автомобиль Дмитрия Хрусталева попал в ДТП

По информации «Пятого» канала, автомобиль Дмитрия Хрусталева попал в аварию в Санкт-Петербурге. Водитель не справился с управлением и столкнулся с другой машиной, правда, через несколько минут виновник ДТП скрылся с места происшествия. Известно, что за рулем был не сам телеведущий, а некая женщина.

Авария произошла на Ленинском проспекте. Машина Хрусталева сначала передвигалась в общем потоке, но затем водитель резко поддал на газ, и произошло столкновение с соседним авто. Девушка не стала выходить из иномарки и уехала в неизвестном направлении.

Потерпевшая сторона дала развернутый комментарий о произошедшем: «Барышня и до этого инцидента вела себя неадекватно. Все начали ее снимать, потому что возникло ощущение, что сейчас что-то произойдет».

Сам Дмитрий Хрусталев пока никак не комментирует ситуацию.

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