Скрыла живот: Екатерина Варнава выбрала неожиданный стиль для похода в театр

Актриса и звезда шоу Comedy Woman Екатерина Варнава подогрела слухи о беременности, выбрав неожиданный стиль для похода в театр. Она пришла на премьеру танцевального мюзикла в театр Эстрады в свободной клетчатой рубашке.

Подробности приводит сайт mk.ru.

Варнава появилась с опозданием и не застала художественного руководителя театра Геннадия Хазанова. В фойе она обнималась с коллегами.

Многие придерживались дресс-кода в этот вечер, но не Варнава. Ее сняли в повседневной одежде: рубашка-шотландка не совсем подходила для театра. При этом Варнава избегала журналистов и бегала от вопросов.

Издание отмечает, что слухи о ее беременности могут быть правдой. Поэтому Варнава выбрала неожиданный стиль для выхода в театр.

Ранее 38-летняя Варнава показала стройную фигуру и плоский живот на фоне слухов о беременности.