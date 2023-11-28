Скрыла живот: Екатерина Варнава выбрала неожиданный стиль для похода в театр
Варнава пришла в театр Хазанова в рубашке и подогрела слухи о беременности.
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Актриса и звезда шоу Comedy Woman Екатерина Варнава подогрела слухи о беременности, выбрав неожиданный стиль для похода в театр. Она пришла на премьеру танцевального мюзикла в театр Эстрады в свободной клетчатой рубашке.
Подробности приводит сайт mk.ru.
Варнава появилась с опозданием и не застала художественного руководителя театра Геннадия Хазанова. В фойе она обнималась с коллегами.
Многие придерживались дресс-кода в этот вечер, но не Варнава. Ее сняли в повседневной одежде: рубашка-шотландка не совсем подходила для театра. При этом Варнава избегала журналистов и бегала от вопросов.
Издание отмечает, что слухи о ее беременности могут быть правдой. Поэтому Варнава выбрала неожиданный стиль для выхода в театр.
Ранее 38-летняя Варнава показала стройную фигуру и плоский живот на фоне слухов о беременности.