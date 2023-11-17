38-летняя Екатерина Варнава показала фигуру на фоне слухов о беременности

Актриса Екатерина Варнава в последнее время стала появляться на публике в одежде свободного кроя, чем спровоцировала слухи о беременности. 38-летняя артистка ранее признавалась, что очень хочет стать матерью, но пока у нее это не получается.

Накануне Варнава посетила турнир по спортивным бальным танцам Midnight Ball в концертном зале «Барвиха Luxury Village». На мероприятие актриса надела черный брючный костюм, подчеркивающий талию, и туфли на высоких каблуках. Весь вечер она была на сцене, а также активно позировала фотографам.

При этом все отметили стройную фигуру Варнавы и ее плоский живот. Таким образом, артистка опровергла слухи о том, что скоро родит своего первенца, сообщает Super.ru.

Ранее Варнава появилась на публике с округлившимся животом, а также заявила, что к ней «вернулись щеки». При этом звезда не пояснила, вызвано это прибавкой в весе или работой косметолога. Кроме того, она стала носить вещи оверсайз, скрывающие фигуру. Еще летом Варнава публиковала снимки в купальниках, которые часто подвергались критике из-за излишней худобы.