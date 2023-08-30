Актриса Лариса Голубкина рассказала о своем состоянии после госпитализации

Народная артистка РФ Лариса Голубкина рассказала, как чувствует себя после госпитализации. Как писали СМИ, больше двух недель назад она попала в больницу с диагнозом «энцефалопатия», а до этого проходила в медицинском учреждении плановое обследование. Сейчас, по признанию звезды, она чувствует себя нормально. Об этом сообщает телеканал «360».

По информации источника, на данный момент 83-летняя Лариса Ивановна находится дома и проблем со здоровьем не наблюдает. Тем не менее, в ближайшее время к работе возвращаться она не планирует.

«Состояние нормальное, но на экран еще рановато. Знаете, если бы мне было 25 лет, я бы сказала: завтра. А тут посмотрим, как пойдет», - поделилась актриса.

Напомним, что Лариса Голубкина также отрицает, что 17 августа ее доставили в Клинику нервных болезней имени Кожевникова, а затем перевели в оздоровительный комплекс Московской области.

Ранее врач Новоселов назвал недуг, который погубил сразу нескольких знаменитостей: Ирину Мирошниченко, Веру Васильеву, Леонида Володарского и Юлию Борисову.