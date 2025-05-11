«Перестану давать деньги»: Роза Сябитова запретила сыну жениться на возлюбленной с двумя детьми

Роза Сябитова запретила сыну жениться на избраннице с двумя детьми. Подробности приводит «7Дней.ru».

Главная сваха вмешалась в судьбу Дениса и не позволила узаконить отношения в его 21 год. Тогда наследник Сябитовой хотел узаконить отношения с женщиной, которая была мамой двоих детей.

По словам Розы, ей пришлось пригрозить сыну и поставить ультиматум. Телеведущая ему заявила, что если Денис планирует брак с этой избранницей, то он может остаться без финансовой поддержки матери.

«Я ему сказала, раз ты у меня вырос, я перестану тебе давать деньги на машину, которую тебе купила, не буду давать тебе деньги на учебу и вообще давать деньги... Пронесло!» — призналась Сябитова.

Денис быстро понял, что не готов к самостоятельности, и отказался от своей возлюбленной.

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