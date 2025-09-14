Скромные требования: Прохор Шаляпин поднял гонорар на 200 тыс. рублей

Прохор Шаляпин поднял гонорар на 200 тыс. рублей. Подробности приводит Telegram-канал SHOT.

Прохор Шаляпин, которого в сети часто называют «главным бездельником страны», в реальности вовсе не сидит без дела: артист активно зарабатывает на корпоративах и праздниках.

По данным издания, 41-летний певец увеличил стоимость своих услуг. Теперь праздник с его участием обойдется в 1,1 миллион рублей, что на 200 тысяч дороже прежнего прайса. За эту сумму Шаляпин обещает не только спеть, но и взять на себя обязанности ведущего вечера. На выступлении артист проводит до четырех часов, полностью отдаваясь программе.

Несмотря на внушительный гонорар, требования Шаляпина к организаторам остаются довольно скромными. В отличие от многих коллег, настаивающих на бизнес-классе, Прохор готов лететь и «экономом». Главное, чтобы было место с дополнительным пространством для ног. В гостиницах его также устроят стандартные условия: «четыре звезды», горячая вода и чистота.

Райдер тоже не отлчитается шикарными условиями: в гримерке певец просит немного закусок, несколько банок Coca-Cola Light, бутылку виски и лак для волос.

