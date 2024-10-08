Скромно и со вкусом: Кристина Орбакайте поделилась редкими кадрами из своей квартиры в США

Певица Кристина Орбакайте вернулась домой после продолжительных гастролей по США и Канаде. В личном блоге дочь Аллы Пугачевой поделилась редкими кадрами из своей квартиры в Нью-Йорке, где она живет вместе с семьей.

Артистка опубликовала в соцсети кадры из гостиной своей квартиры в США. Кристина Орбакайте показала, как проводит время с 12-летнйе дочерью Клавдией и мужем, бизнесменом Михаилом Земцовым. Судя по кадрам, квартира знаменитости отделана скромно и оформлена в светлых тонах — стены покрашены в молочный цвет, а на полу лежит деревянный паркет.

Кристина Орбакайте украсила стены в квартире коллекцией декоративных тарелок, а на тумбочке можно увидеть ее фотографию. Также певица постелила на пол серый ковер с мягким ворсом.

Известно, что, помимо квартиры в США, у артистки также есть дом в Майами. Недавно в СМИ появилась информация о том, что Кристина Орбакайте пытается продать две квартиры в Москве за 400 млн рублей.

Напомним, в марте у знаменитости сорвался гастрольный тур по городам России. Она смогла выступить только в Москве и Санкт-Петербурге. В конце июня Кристина Орбакайте дала несколько концертов в четырех городах Израиля, а недавно выступила в Майами.

Последние два года певицу активно критикуют в связи с отъездом из России ее матери Аллы Пугачевой в 2022 году. Кристина Орбакайте и сама уже долгое время живет в Нью-Йорке вместе с семьей. После массовой отмены концертов в России она выступает лишь в маленьких залах.

Ранее мы писали о том, что Кристина Орбакайте объявила о новом туре по Австралии.