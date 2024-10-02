Берет пример с отчима: Кристина Орбакайте уезжает на заработки далеко от дома

Певица Кристина Орбакайте вышла на связь после выступлений в США и Канаде. Артистка объявила об еще одном гастрольном туре – на этот раз она уезжает далеко от дома.

Подробности приводит «7Дней.ru».

Орбакайте отправится давать концерты в Австралии. Запланированы выступления в Мельбурне и Сиднее.

Поклонники обратили внимание на то, что Орбакайте идет по примеру отчима, составляя гастрольный график. Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) был с концертами в Австралии раньше певицы. Он успел выступить даже в азиатских странах – только в ОАЭ юмористу запретили выступать из-за брошенного на одном из шоу лозунга.

Ранее сообщалось, что олигархи на Рублевке объявили певице бойкот. Об этом сообщила светская львица и модель Алена Кравец. По ее словам, артистку не собираются приглашать на корпоративы за большие гонорары. Из-за этого кошелек певицы «быстро пообтреплется», уверена Кравец.