Попросила забыть ее и сына: Айза ответила Гуфу, который назвал ее «двуличной хайпажоркой»

Бывшие супруги Айза-Линуна Ай и рэпер Алексей Долматов, более известный под псевдонимом Гуф, продолжают публично выяснять отношения. На этот раз бизнесвумен ответила исполнителю, который назвал ее «двуличной хайпажоркой», пишет Газета.Ru.

Айза опубликовала переписку с экс-супругом на своей странице в одной из социальных сетей. Она показала, что игнорирует звонки от Долматова. Рэпер просил бывшую возлюбленную перезвонить, в ответ на что она отправила ему ссылку на интервью с его участием — в нем Гуф назвал экс-супругу «двуличной хайпажоркой».

В связи с этим Айза обратилась к музыканту и попросила забыть ее, а также их общего сына по имени Сами. Произошедшее она считает пересечением красных линий. На этом она предложила Гуфу закончить.

Ранее сайт «Страсти» поинтересовался у психолога Натальи Бабкиной, чем для детей Гуфа обернутся пьяные дебоши отца в будущем. Оказалось, что у наследников артиста могут возникнуть проблемы с восприятием мира.