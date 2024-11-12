Весит 2 кг, стоит 600 тысяч: за платьем россиянки с конкурса «Мисс Вселенная» выстроилась очередь из покупательниц

Платье участницы конкурса «Мисс Вселенная» Валентины Алексеевой продадут за 600 тыс. рублей. Оно создано дизайнером из Петербурга Ольгой Маляровой – за нарядом выстроилась очередь из покупательниц.

Об этом узнал сайт Kp.ru.

Платье россиянки создавалось с февраля этого года. Оно вошло в новую осеннюю коллекцию «Девичьи слезы».

Для создания наряда кутюрье выбрала ткань тафту. В нее вставили металлическую конструкцию и пластиковые трубки. Платье расшито 40 тыс. камнями – четыре тысячи сделаны из хрусталя, они расположены на груди. Другие стразы на юбке.

Вес наряда – всего 2 кг. Сама Валентина примерила наряд уже в Мексике.

Сейчас дизайнера завалили вопросами о том, как купить платье. Малярова надеется, что наряд скоро найдет покупательницу.

Для участницы «Мисс Вселенная» также создали национальный костюм весом 12 кг. В платье использованы 300 тысяч камней. Его забронировали – три дня аренды стоят 60 тыс. рублей.

Дизайнер рассказала, что чаще платья берут в прокат, но относятся небрежно. В итоге их приходится утилизировать, не окупив себестоимость.

Ранее сообщалось, что певица Наталья Подольская вышла в свет в платье стоимостью 40 тыс. рублей.