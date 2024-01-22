Скромная по московским меркам: Лион Измайлов раскрыл размер своей пенсии

Артист Лион Измайлов признался, что получает скромную пенсию по московским меркам. Она составляет 30 тысяч рублей. Этих денег не хватает для жизни.

Сатирик в беседе с Лерой Кудрявцевой в шоу «Секрет на миллион» на НТВ заявил, что так и не смог скопить приличную пенсию. По его словам, сейчас жить на эти деньги крайне трудно.

Однако артисту не приходится влачить существование — ежемесячно он получает авторские отчисления. Из этой общей суммы складывается неплохой доход. Измайлов даже называет себя богатым и говорит, что может позволить себе крупные покупки, как, например, машина. Звезда старается менять транспортное средство раз в три года.

«У меня пенсия 30 тысяч рублей. Сложно, думаю, на такие деньги прожить. Я говорю, что я богатый, потому что мне всегда хватает того, что есть. Мне всегда всего хватает. Если мало есть, я на это мало и живу», — рассказал Лион.

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