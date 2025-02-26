Скромная для папы, эпатажная для мамы: дочь Волочковой сыграет две свадьбы

19-летняя дочь Анастасии Волочковой выходит замуж за возлюбленного Никиту. Торжество пройдет в конце апреля в особняке Мясникова в Санкт-Петербурге. Но, как призналась наследница звезды, оказывается, свадьбы будет две.

Ариадна рассказала, что для нее и жениха важнее всего обвенчаться. Само торжество возлюбленные устраивают больше для родственников и друзей.

«Безусловно, свадьба важна для родственников, для друзей, но для нас больше важна духовная часть, нам нужно закрепить наш союз на небесах. У нас будет две свадьбы: на петербургской будет мама, а в Москве — папа с друзьями», — рассказала Kp.ru дочь звезды.

Наследница Волочковой и Игоря Вдовина пояснила, что такое решение было принято из-за плохих отношений ее родителей. Девушка хочет, чтобы все на торжестве чувствовали себя комфортно.

По словам Ариадны, изначально они с Никитой хотели очень скромную свадьбу, но уступили уговорам экс-примы Большого театра и позволили ей сделать праздник таким, каким она его видит. При этом дочь Волочковой опровергла, что на мероприятии будет много гостей, а цена торжества составит миллионы рублей. «Все будет уютно, камерно, но красиво», — добавила она.

Наряды жениху и невесте сошьет дизайнер Ира Волкова. Ариадна заявила, что платье и костюм будут скромными.

Напомним, возлюбленные практически сразу же поняли, что хотят связать себя узами брака. Никита принял решение о женитьбе уже на третий день знакомства.