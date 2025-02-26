«Большое чувство сразу видно»: дочь Волочковой раскрыла, когда на ней решил жениться возлюбленный

Недавно единственная дочь Анастасии Волочковой Ариадна объявила, что выходит замуж за молодого человека Никиту. Торжество пройдет в конце апреля в петербургском особняке Мясникова. 19-летняя наследница звезды обычно держит свою личную жизнь в секрете, но она решила поделиться, как возлюбленный сделал ей предложение.

Ариадна и Никита практически сразу же поняли, что хотят связать себя узами брака. Молодые люди никогда не ссорятся и отлично понимают друг друга. По словам дочери экс-примы Большого театра, их отношения сразу начали развиваться стремительно.

«Никита уже на третий день нашего знакомства понял, что хочет на мне жениться. Большое чувство сразу видно. Мы очень быстро познакомились с его родителями, он познакомился с моими», — приводит слова девушки Kp.ru.

Никита сделал предложение возлюбленной в гостинице «Астория» в Санкт-Петербурге. Мужчина две недели прятал кольцо — помолвка стала настоящим сюрпризом для дочери знаменитости.

Наследница Волочковой и Игоря Вдовина не считает, что решение о свадьбе было принято опрометчиво. Как пояснила Ариадна, 23-летний жених имеет хорошее образование — он учился в Германии, поэтому обладает внушительным багажом знаний.

Жених Ариадны занимается предпринимательством, он учредитель нескольких компаний. Подробности его деятельности девушка пока раскрывать не хочет.

Напомним, отец девушки Игорь Вдовин не будет присутствовать на торжестве. Балерина Волочкова винит в этом его нынешнюю жену Елену Николаеву.