«Скрипя зубами и плача от бессилия в углу»: Домогаров рассказал о последних днях жизни бывшей жены

Актер Александр Домогаров простился с бывшей супругой, скончавшейся несколько дней назад после длительной борьбы с раком. Похороны прошли в узком семейном кругу, так как родные звезды не хотели привлекать к своей трагедии лишнее внимание. По признанию артиста, это были страшные три дня для всех.

Домогаров рассказал, что вся семья боролась за жизнь Ирины. Но 10 июля им был вынесен неутешительный вердикт – врачи больше ничего не могут сделать, и возможности организма исчерпаны. Александр с наследником в тот момент совсем утратили надежду, но нашлись люди, которые даже в тот тяжелый период смогли помочь.

«У нас были препараты, у нас были лекарства, у нас было питание — все то, что было необходимо Ирине Анатольевне последние дни», - цитирует слова Домогарова издание StarHit.

Напомним, что новость об ухудшении состояния здоровья экс-супруги настигла актера в важный для него день. В театре у него была назначена премьера, и он, будучи разбитым, все равно вышел на сцену к зрителям. «Вынес все это с Божьей помощью, скрипя зубами и плача от бессилия в углу, чтобы никто не видел», - поделился Александр.

Актер также поблагодарил всех медиков и неравнодушных людей, которые оказались рядом и не бросили его семью. А своим сыном, мужественно справившимся с потерей матери, Домогаров крайне гордится. Он отметил, что режиссер получил удар сокрушительной силы, но смог выстоять. Вскоре он должен приступить вновь к работе, так как это единственный способ вернуться к жизни.

Ранее Александр Домогаров разозлился из-за фамилии покойной бывшей жены.