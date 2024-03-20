Скрипачка Мария Андреева раскрыла секрет популярности Моргенштерна*
© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Скрипачка Мария Андреева поделилась мнением о рэпере Моргенштерне* (признан в РФ иностранным агентом). Об этом она заявила в рамках YouTube-проекта «Так сказать».
По мнению Андреевой, популярность рэпера можно сравнить с играми дьявола, переворачивающим сознание людей и совершающим подмену понятий. Артистка уточнила, что рэпер оказывает огромное влияние на слушателей, в особенности на разум совсем юной аудитории.
«Знаете, есть такая теория про спящих людей, про то, что многие люди спят и немногие из них только просыпаются и осознают. Спящий человек очень легко поддаётся влиянию менеджмента, продюсирования, он легко начинает верить, что Моргенштерн* — это круто», — отметила скрипачка.
Кроме того, Андреева уточнила, что многие талантливые отечественные музыканты не могут заработать на хлеб, поскольку им просто не удается заполучить внимание зрителя.
«Надеюсь, что кто-нибудь из людей, которым небезразлично будущее нашей страны, услышит [меня] и подумает о создании такого менеджмента единого, направленного в правильное русло, на правильное воспитание нового поколения», — заключила она.
Ранее стало известно, что Моргенштерн* обжаловал третий штраф из-за отсутствия маркировки иноагента.
*(признан в РФ иностранным агентом)