«Скребут кошки на сердце»: поддержавший Украину Борис Гребенщиков* затосковал по России

Проживающий в Лондоне лидер и основатель группы «Аквариум» Борис Гребенщиков* (признан иноагентом на территории РФ) признался, что скучает по России. При этом он выразил уверенность, что после всех сделанных им заявлений возвращаться в родную страну «опасно».

«Очень скребут кошки на сердце, когда думаешь о том, что вот Новосибирск, а вот Екатеринбург, а вот Мурманск, Архангельск….хочется, хочется очень, мы скучаем по ним. Но в данный момент это не то, что невозможно, а просто опасно», - разоткровенничался Гребенщиков* в интервью, отрывок из которого опубликовал Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

По словам музыканта, он всегда рад видеть на своих концертах зрителей из России и готов играть для них.

Вместе с тем, Гребенщиков* отказался отвечать на провокационный вопрос ведущего о том, хочет ли он выступить с концертом в Киеве.

«Мы лучше не будет загадывать, посмотрим, что будет», - сказал Гребенщиков*.

Певец также добавил, что не хочет пока рассуждать об этом из-за сложной политической ситуации и неоднозначного отношения к нему на Украине.

После начала СВО Борис Гребенщиков* окончательно переехал за границу и обосновался в Лондоне. Исполнитель спонсировал ВСУ и выпустил несколько откровенно русофобских песен, одну из которых высоко оценила Алла Пугачева.

Ранее писатель Олег Рой назвал основателя группы «Аквариум» настоящим Иудой, который зарабатывает там, где ему проще это сделать.

*Признан иностранным агентом на территории России