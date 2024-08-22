«Самый настоящий Иуда»: писатель Олег Рой высказался о предавшем Россию Гребенщикове*

После начала СВО на Украине музыкант Борис Гребенщиков* (признан иноагентом на территории РФ) уехал жить за границу. Недавно исполнитель выпустил очередной русофобский трек, который понравился Алле Пугачевой. Писатель Олег Рой назвал основателя группы «Аквариум» «настоящим Иудой».

Олег Рой отметил, что уехавшие из России знаменитости отличаются продажностью. Им нужно выдавать творчество, которое соответствует повестке Запада — за это артисты получают хорошие деньги, уверен писатель.

«Гребенщиков* — самый настоящий Иуда. А Иуда зарабатывает там, где ему проще это сделать. За смерть русского человека и хулу на него платят 50 стран мира», — цитирует Роя Абзац.

Музыкант, говорит писатель, зарабатывает там, где его не ценят и не уважают, но за границей он не может похвастаться такой же популярностью, какая у него была в России. По мнению Роя, в нашей стране «из него сделали культ».

В настоящее время Гребенщиков* с супругой живет в Лондоне. Артист рассказывал, что ушел из основанной им группы «Аквариум», поскольку некоторые ее солисты поддержали СВО.

Ранее экс-лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец рассказал, что уехавшие артисты «сорвались с цепи».

*(признан иноагентом на территории России)