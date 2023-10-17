«Скребет ревность»: певец Шура рассказал, как относится к каверам на свои песни

Певец Шура является автором и исполнителем множества хитов, которые полюбили россияне. Порой на его песни делают каверы. Артист признался, что рад этому, хоть и его «скребет ревность».

Музыкант признался, что гордится песнями, которые хотят петь даже спустя 20 лет.

«Когда кавер делают талантливо, красиво, еще и качественно, а такие есть, слава богу, то безусловно я радуюсь, хоть глубоко в душе где-то скребет меня ревность. Но то самое чувство «как же это круто звучит», безусловно, меня будоражит и дает сильнейшую энергию позитива», — цитирует артиста Газета.Ru.

Артист уточнил, что имеют в виду не каверы, которые исполнены точь-в-точь, а треки в новой аранжировке с новым взглядом.

Он признался, что может несколько раз переслушать необычный кавер и открыть что-то новое для себя. В этот момент у него появляется чувство гордости, так как песня еще жива, ее текст актуален.

Напомним, ранее артист оказался в центре скандала на шоу «Битва поколений». На съемках проекта артист отчитал сидевшую в жюри блогера Валю Карнавал после того, как она оценила его выступление. Шура припомнил Вале недавний конфликт с певицей Ларисой Долиной и намекнул на то, что девушка сейчас занимает чужое место. Расстроенная блогерша пыталась сдержать эмоции, но дрожащий голос и слезы выдали ее состояние. Она расплакалась прямо перед камерами.