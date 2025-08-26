«Никакого обмана не было»: Полина Диброва раскрыла, когда ее муж узнал об отношениях с Товстиком
Полина Диброва сообщила, что ее муж Дмитрий сразу знал об отношениях с бизнесменом Романом Товстиком. По словам девушки, никакого обмана в сторону ведущего не было.
Подробностями Диброва поделилась в личном Telegram-канале.
Полина решила ответить на «самые острые вопросы», связанные с предстоящим разводом и ее новым романом. В частности, Диброва раскрыла, узнал ли Дмитрий об отношениях, когда они начались.
«Нет, он знал сразу, когда мы только начали сближаться. Никакого обмана в его сторону не было и быть не может», - написала жена ведущего.
Также Полина сообщила, что жена Товстика Елена узнала о разводе не из соцсетей – женщина, по ее словам, была проинформирована «задолго до».
Диброву упрекают, как она могла завести отношения с женатым мужчиной. На это Полина сказала: «Мы приняли решение соединиться после того, как Роман объявил Елене о разводе».
Ранее Диброва прокомментировала проблемы с имплантом у Елены Товстик. Полине известно, что проблема была давно, но это «ее ответственность», размышляет жена ведущего.