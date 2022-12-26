Скорое бракосочетание: Волочкова обрела счастье с мужчиной младше себя

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова готовится к бракосочетанию. Балерина показывает жениха в соцсетях, но редко говорит, кто он такой. На днях артистка сделала исключение и дала откровенное интервью.

Звезда призналась, что ее любимый трудится в сфере пищевой промышленности. Он – кондитерский король, который продает десерты без сахара. Мужчина Анастасии младше нее на три года и родился в Чувашии. Его зовут Дмитрий.

«Он высокий, красивые глаза, такой подтянутый», — поделилась Волочкова в эфире программы «Светская хроника».

По словам знаменитости, раньше они были бизнес-партнерами. Будущих жених спонсировал ее благотворительные концерты. В какой-то момент Анастасия решила пригласить его в гости домой, а он заявился к ней в костюме Деда Мороза. На следующий концерт мужчина пришел с десертом в виде пуантов, но без цветов. Капризная балерина показала свой характер, и он исправился.

«Открывают дверь и мне заносят 11 огромных корзин, в каждой по 100 роз. Он говорит: «Теперь твоя душенька довольна?» — улыбается балерина.

Анастасия говорит, что в тот же день они с Дмитрием приехали к храму, где он сделал ей предложение руки и сердца.

«Он сказал: «А давай это будет наша помолвка?». Вот так просто, и мы вдвоем тоже оказались в такой момент, когда в храме никого не было», — вспоминала танцовщица.

Теперь звезда готовится к бракосочетанию, которое запланировала на конец января в необычном месте – в Великом Устюге.

Ранее мы писали о том, как Волочкова чуть не обожгла гениталии на открытом огне.