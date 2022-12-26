Анастасия Волочкова чуть не обожгла гениталии на открытым огне

Скандальная балерина Анастасия Волочкова продолжает эпатировать публику.

Для длинноногой дивы традиционные ценности, не указ. Недавно в своем микроблоге мисс-шпагат поделилась достаточно откровенной житейской мудростью.

«...Когда меня убеждают, что нельзя заниматься сексом до брачной ночи, я понимаю, что мне говорят фигню А что если женщина выходит замуж и только потом понимает, что у ее мужчины, ну, не стоит… Я говорю, как есть! Что с ним делать потом всю жизнь?! Все должно быть гармонично — я живу так!...» — заявила балерина

У кого именно «не стоит» из мужчин гибкой блондинки - точно сказать сложно.

Пост Волочкова сопроводила традиционно откровенной фото, на которой она выполняет вертикальный шпагат, развернувшись в пол-оборота к пылающему огню в камине.

Судя по всему, таким образом балерина хочет показать, сколько пламени нужно для того, чтобы разжечь в ней огонь желания.