«Скоро за еду будет выступать»: уехавшую из России Аллу Пугачеву высмеяли за ее метания по странам

Певица Алла Пугачева, покинувшая Россию в 2022 году, переехала в Израиль и теперь возвращается на Родину только по рабочим вопросам. В последнее время артистка вместе с семьей мечется в попытке выбрать наиболее подходящее место жительства, из-за чего ее активно критикуют пользователи Сети, передает aif.ru.

По слухам, сейчас Алла Пугачева пытается решить, где ей лучше жить с семьей — в Израиле или на Кипре, где у нее и ее супруга, шоумена Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ), есть вилла. Недавно в Сети обсуждался возможный переезд певицы в Англию, но теперь появилась информация о том, что артистка решила обосноваться в Юрмале, где у нее есть дом.

В Россию Алла Пугачева приезжает исключительно по делам. Так, недавно сообщалось, что в конце июня певица планирует вернуться на Родину, чтобы переоформить на свое имя замок в подмосковной деревне Грязь, принадлежащий Максиму Галкину*.

Более того, Алла Пугачева вскоре даже может спеть на сцене перед россиянами. В эфире шоу YouTube-канала Телеканал «Краснодар» пранкер Сорян (Сурен Каграманов) позвонил директору певицы и предложил артистке выступить на дне рождения российского инвестора в Турции за 100 млн рублей. Представитель знаменитости заинтересовался предложением и попросил прислать подробную информацию. Исходя из этого, можно предположить, что Алла Пугачева действительно рассматривает возможность снова оказаться на российской сцене.

Однако Интернет-пользователи осудили уехавшую из России певицу за желание снова выступать с концертами в стране. Они считают, что Алла Пугачева и Максим Галкин* хотят обеспечить себе «подушку безопасности».

«За сто миллионов можно еще и станцевать», «Да, деньги не пахнут», «Скоро за еду будет выступать», — пишут пользователи Сети.

Ранее мы писали о том, что уехавшая из России Кристина Орбакайте эмоционально обратилась к хейтерам.

*признан иноагентом на территории РФ