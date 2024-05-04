«Скоро встретимся»: Юрий Куклачев записал видеообращение из больницы

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев, недавно перенесший инфаркт, вышел на связь из больницы. Основатель театра кошек в Москве записал видеообращение и рассказал о своем восстановлении. Ролик публикует Telegram-канал РЕН ТВ.

«Друзья, спасибо, что вы за меня волнуетесь и переживаете! Я восстанавливаюсь! Так что скоро мы встретимся на сцене», — заявил Юрий Куклачев.

Недавно представитель артиста цирка Ольга Кардокене рассказала, что врачи приняли решение оставить Юрия Куклачева в больнице до конца майских праздников. По ее словам, дрессировщик кошек хотел выписаться 3 мая, но его с трудом уговорили остаться в клинике.

Напомним, 12 апреля Юрию Куклачеву исполнилось 75 лет. В тот день артист цирка проводил юбилейный концерт «Самый добрый клоун: жемчужная нить жизни» в «Вегас Сити Холле» в Москве. Однако во время выступления дрессировщику стало плохо. Артиста госпитализировали и диагностировали ему обширный инфаркт, была проведена трехчасовая операция.

14 апреля Юрий Куклачев впервые вышел на связь после инфаркта. По словам артиста цирка, во время операции он был в сознании. Дрессировщик заявил, что врачи спасли его после остановки сердца. Ему установили пять стентов для восстановления кровоснабжения сердца.

Ранее сообщалось о том, что сын Юрия Куклачева назвал дату выписки артиста после разговора с врачом. По словам Дмитрия Куклачева, дрессировщика могут выписать из больницы 13 или 14 мая.