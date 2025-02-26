«Скоро встретимся»: Орбакайте рассказала, в какую страну приедет праздновать день рождения

Певица Кристина Орбакайте рассказала, в какую страну собирается поехать в свой день рождения 25 мая. Звезда призналась в соцсетях, что будет на концерте в Прибалтике, где живет ее отец.

Исполнительница хита «Перелетная птица» сейчас живет в США вместе с мужем и дочерью, но продолжает гастролировать. В начале мая она запланировала выступления в Германии, Испании, Чехии и на Кипре.

На днях звезда сообщила, где планирует отметить 54-летие.

«Дорогие жители Прибалтики, я очень рада, что мы с вами очень скоро встретимся! 25 мая, в свой день рождения, я выступаю в Таллине. 31 мая – в Вильнюсе, ну а 1 июне – в Юрмале», — рассказала Кристина в видеообращении.

Напомним, что отец Орбакайте живет в Литве. Дочь каждый год старается навещать Миколаса Орбакаса.

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