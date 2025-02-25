«Поймал»: Алла Пугачева пошутила про новое увлечение 11-летнего сына

Уехавшая из России Алла Пугачева опубликовала в соцсетях фото 11-летнего сына Гарри. Певица рассказала об увлечении наследника рыбалкой и показала его улов.

75-летняя исполнительница хита «Миллион алых роз» почти перестала выходить в свет и делиться семейным контентом. Пока она жила в России, то регулярно показывала в личном микроблоге мужа и детей. На днях она поделилась свежей фотографией сына и даже пошутила про его новое увлечение.

На снимке Гарри позировал на природе рядом с мужчиной, который держал в руках небольшую рыбу. Мальчик был в черной футболке, кепке и крупных солнцезащитных очках.

«Папа! Я вот такую рыбу поймал сегодня. Большую-пребольшую», — шутя, подписала снимок Пугачева.

Певица не рассказала, где и когда был сделан кадр. Неизвестно, присутствовала ли она рядом в этот момент.

Напомним, что кроме Гарри, супруги занимаются воспитанием дочери Елизаветы. Она тоже выросла и, как отмечают поклонники, стала копией знаменитой мамы. Семья после отъезда из России несколько раз меняла страны для проживания. Аллу не так давно видели в Израиле, пока ее муж активно гастролирует.

Ранее мы писали о том, что Пугачева устроила скандал в Израиле. Как рассказал политик Яков Кедми, его супруга недавно стала свидетелем неприятной сцены — певица скандалила с официанткой в ресторане, но никто из персонала не понимал, что она хочет.