«Скоро все будет хорошо»: Анна Семенович перестала скрывать проблемы

Анна Семенович всегда была откровенна с публикой. В своей социальной сети девушка нередко делится секретами красоты и историями из жизни. Совсем недавно певица пожаловалась поклонникам на плохое самочувствие, а сегодня она и вовсе заявила о личных проблемах.

Так, знаменитость сообщила: последние 5 дней у нее держится очень странное состояние. У Анны постоянно нет сил, и ее одолела грусть. Семенович попыталась разобраться в ситуации и нашла неожиданное объяснение в астрологии.

«Оказывается, идет какой-то парад планет, который так влияет на людей, склонных к эмпатии. Я очень эмпатична, я по гороскопу Рыбы. Скоро будет полнолуние, и все наладится. Если у вас тоже плохое самочувствие или грустное настроение, то попробуйте помедитировать», — высказалась артистка.

К слову, Анна добавила: это состояние настолько сильно ей овладело, что она даже не хотела ехать на урок по вокалу. Однако в последний момент звезда собрала волю в кулак и отправилась на занятие.

«Это моя профессия. Я всегда должна быть в форме. Вечером решила себя побаловать — пойду в СПА», — пояснила Семенович.

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