«Не судите по себе»: Анна Семенович раскрыла тайну о своем замужестве

Анна Семенович относится к числу тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые с удовольствием делятся эксклюзивными подробностями о себе. Певица ведет активный диалог со своими подписчиками, и на этот раз они поинтересовались деталями личной жизни артистки. 42-летняя знаменитость не стала ничего утаивать и объяснила, почему до сих пор не вышла замуж.

По словам Анны, для каждого человека счастье проявляется в разных мелочах. Для Семенович вовсе не обязательно наличие рядом мужчины, чтобы почувствовать себя успешной и полноценной.

«У каждого человека понятие о счастье свое, и не у всех оно проявляется с наличием мужа. Не судите всех по себе. Я — счастливый человек», — высказалась артистка.

Ранее известный радиоведущий признался в отношениях с Анной Семенович. Подробности читайте в этой статье.