«Скоро в стране станет меньше звезд»: Филипп Киркоров сделал заявление на съемках шоу

Певец Филипп Киркоров принял участие в шоу «Звезды». Артист заявил со сцены, что скоро в стране станет меньше звезд.

Об этом сообщил сайт mk.ru.

На съемочной площадке он читал стихи поэта Александра Пушкина и наслаждался бутербродом с колбасой на репетиции.

В какой-то момент артист произнес: «Скоро на проекте, как и в стране, станет меньше звезд».

Было непонятно, шутил Киркоров или сказал это всерьез, но зрители встретили заявление овациями.

По информации издания, он приехал на съемки задолго до начала. Киркоров единственный из звезд настоял на репетиции. Во время нее артист высмеивал себя, вспоминал опасные ситуации в жизни.

Он не стеснялся есть перед зрителями бутерброд, завернутый в фольгу. Съемки шоу будут идти до утра.

Ранее сообщалось, что Киркоров спровоцировал скандал на концерте в честь 8 Марта. Музыкант отказался общаться с журналистами и поклонниками. Об этом читайте здесь.