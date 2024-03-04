Филипп Киркоров спровоцировал скандал на посвященном 8 Марта концерте в Москве

Оскандалившийся на «голой» вечеринке Филипп Киркоров впервые после бойкота выступил в Москве на праздничном концерте, посвященном Международному женскому дню. Артист приехал на площадку за час до выхода на сцену, но категорически отказался общаться с поклонниками и представителями прессы.

Журналисты ожидали Киркорова после выступления, чтобы задать вопросы о его дальнейших планах, однако представители певца потребовали, чтобы организаторы незамедлительно убрали «акул пера» из помещения и не загораживали ему проход.

Собравшиеся работники прессы начали возражать. В итоге произошла бурная перепалка, которая закончилась тем, что организаторы отменили выход к корреспондентам звезд, которые принимали участие в мероприятии после Киркорова.

«Видимо, опыт Киркорова ничему не учит. Как был на пафосе, так и остался», - приводит mk.ru слова возмущенных журналистов.

Ранее мы писали, что 13 февраля Киркоров приехал в Донецкую Народную Республику (ДНР). Он выступил с концертом в одном из местных госпиталей, а также встретился с участниками СВО.