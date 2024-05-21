«Скоро увидимся»: уехавший из России Никита Пресняков обратился к публике в свой день рождения

Певец Никита Пресняков, который 21 мая отмечает 33-летие, выступил с обращением к поклонникам в свой день рождения. В личном блоге сын Кристины Орбакайте еще раз анонсировал свое выступление в баре в Сан-Франциско и призвал желающих приобретать билеты заранее.

23 мая Никита Пресняков выступит с концертом «33 Birthday Party» на вечеринке «Ночь хитов нулевых» в The Guild Theatre в Сан-Франциско. Примечательно, что музыкант планирует исполнить на вечере хиты 2000-х: песни Валерия Меладзе, Леонида Агутина, групп «Сплин», «Отпетые Мошенники», «Альянс», «Смысловые Галлюцинации» и других артистов.

Солист рок-группы MULTIVERSE напомним в соцсети о том, что предпродажа билетов на его концерт скоро закончится, поэтому попасть на его выступление многим будет сложно. Именинник записал видеообращение, в котором сначала на русском, а затем, перейдя на английский язык, призвал поклонников заранее приобретать билеты.

«Ребятушки, ну что, уже через пару дней будет концерт в Сан-Франциско. Скоро будут закрываться предпродажи, поэтому успевайте», — сказал Никита Пресняков.

Артист попросил всех желающих поторопиться с покупкой билетов, чтобы не повторилась история с его концертом в Лос-Анджелесе, когда часть зрителей не пустили в клуб.

«В Лос-Анджелесе так и случилось — человек 100 не смогли зайти! Хотели купить на входе, но уже было битком. Так что увидимся скоро! Будем… пытаюсь подобрать слова, чтобы сильно не ругаться… будем давать драйв», — заявил певец.

Напомним, в 2022 году Никита Пресняков тайно покинул Россию и с тех пор живет в США. Появлялась информация о том, что певец даже получил гражданство США, однако музыкант опроверг эти слухи. Более того, звездный наследник заявлял, что думает о возвращении в Россию.

Ранее мы писали о том, что Никита Пресняков объявил о концерте в Сан-Франциско словами «будет разрыв».