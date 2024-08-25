«Скоро ты станешь отцом»: 23-летняя жена экс-супруга Ксении Бородиной Курбана Омарова объявила о беременности

Весной этого года бывший муж телеведущей Ксении Бородиной, бизнесмен Курбан Омаров, женился на своей 23-летней возлюбленной Валерии. Теперь девушка поделилась в личном блоге радостной новостью о том, что она ждет ребенка.

Слухи о беременности молодой избранницы экс-супруга Ксении Бородиной появились еще в прошлом году, когда на пальце у Валерии заметили кольцо. Однако теперь жена Курбана Омарова решила поделиться новостью о скором пополнении в семье. Девушка обратилась к мужу в соцсети по случаю его дня рождения и вместе с этим сообщила, что она беременна.

«Все слова мира не смогут описать, как сильно я тебя люблю. Я благодарна судьбе и Богу за то, что он подарил мне тебя. Наблюдать за тобой, дышать тобой, видеть, как ты меняешься и как мужественно проходишь через все жизненные испытания — для меня это огромное счастье. Я восхищаюсь тем, как ты строишь нашу семью, как заботишься», — написала Валерия Омарова.

Супруга бизнесмена поздравила его с 44-летием и заявила, что он скоро станет отцом, опубликовав совместное видео с мужем.

«С днем рождения, моя любовь! В этот прекрасный день самый важный подарок, который я тебе могу преподнести, я ношу под своим сердцем. Совсем скоро ты станешь отцом нашему малышу», — поделилась девушка.

Валерия Омарова добавила, что она вместе с его родными постарается «с каждым годом лишь приумножать» его счастье.

Пользователи Сети присоединились к поздравлениям пары.

«У меня слезы на глазах, поздравляю вас!», «Как все-таки важно, кто рядом с тобой. Как Курбан поменялся с Валерией. Счастья вам, ребята», «Почему-то в эту пару хочется верить», — написали Интернет-пользователи.

Напомним, Курбан Омаров состоял в браке с Ксенией Бородиной с 2015 по 2021 год. У экс-супругов есть 8-летняя дочь Теона. Также у бизнесмена есть 16-летний сын Омар от брака с Аллой Воденко. В мае этого года стало известно, что предприниматель женился на своей возлюбленной Валерии.

Ранее мы писали о том, что жена Курбана Омарова рассказала, что родители мужа тепло приняли ее в семью.