Скоро свадьба? Возлюбленная рэпера Моргенштерна* показала кольцо на безымянном пальце

Блогер Лиза Василенко намекнула на помолвку с рэпером Алишером Моргенштерном*(признан иноагентом на территории РФ). Девушка показала кольцо на безымянном пальце.

На странице в социальной сети Василенко опубликовала новую фотографию. Она запечатлела руки с возлюбленным, сделав акцент на массивном украшении. Снимок она никак не подписала, но многие поклонники пары уверены, что так Лиза намекнула на скорую свадьбу с артистом. Впрочем, из-за отсутствия бриллиантов в кольце некоторые считают, что предложение Алишер* все-таки пока не сделал, и блогер лишь примерила стильный аксессуар.

Напомним, что с Василенко Моргенштерн* начал встречаться после развода с Диларой Зинатуллиной. Он признавался, что только эти отношения смогли сделать его по-настоящему счастливым, и Лиза – его первая любовь. В то время как бывшую жену он обвинил в том, что она вытягивала из него деньги.