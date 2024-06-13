Рэпер Моргенштерн* рассказал, с какой целью Дилара сама сделала ему предложение руки и сердца: все продумала

Рэпер Алишер Моргенштерн* (признан иноагентом на территории РФ) заявил, что его бывшая супруга Дилара сама сделала предложение руки и сердца ради израильского паспорта. Об этом он порассуждал в эфире YouTube-шоу «Вписка».

Напомним, что свадьба исполнителя и его молодой девушки стала громким событием. Они устроили торжество в стиле 90-х, появившись в странных костюмах, а после устроили вечеринку. Несмотря на это, пара развелась.

Интересно, что предложение руки и сердца сделала именно Дилара. Она ранее объясняла, что просто перебрала с алкогольными напитками, поэтому решилась на такой шаг. Но ее бывший муж считает иначе.

«По поводу гражданства моего – паспорта Израиля. Задали вопрос: «А вот Дилара сможет получить?», и ей ответили, что мол только, если вы женаты. Я получаю предложение (руки и сердца, - прим. ред.), нечаянно», – высказался артист.

Моргенштерн* уехал из России и сейчас встречается с блогершей Лизой Василенко. А Дилара осталась в России. Она закрутила роман с блогером- миллионником Славой Бустером. Журналисты отмечают, что у парня есть резидентство ОАЭ.

Ранее Моргенштерн* рассказал, сколько денег на его счетах. Он посчитал недвижимость, драгоценности и другие активы. Также он упомянул, что жилище в России решил продать. Он выставил дом за 150 миллионов рублей, хотя особняк покупал за 165 миллионов.

*Признан иностранным агентом на территории России