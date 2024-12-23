Скоро свадьба? Отношения Агаты Муцениеце и Петра Дранги вышли на новый уровень

Актриса Агата Муцениеце познакомила своего нового предполагаемого возлюбленного Петра Дрангу с семьей. Музыкант провел время с сестрой, племянницей и дочерью звезды «Закрытой школы».

В преддверии Нового года родственники Агаты решили прилететь в Россию из Латвии. Об этом актриса рассказала в личном блоге. Навестить ее прилетели мама, племянница и сестра. И Муцениеце не упустила возможность, чтобы познакомить родных с человеком, с котором стала очень близка в последнее время.

Официально актриса не заявляла об отношениях с Петром. Но фанаты уже абсолютно уверены, что они вместе. Более того, некоторые считают, что именно музыкант может стать новым мужем звезды. А его знакомство с семьей Агаты еще сильнее подогрело слухи. В Сети появились кадры, как музыкант катался на катке с Муцениеце и ее родственниками. По всей видимости, они приняли и одобрили Дрангу.

Напомним, что Агате Муцениеце уже приписывали роман с коллегой Иваном Чуйковым. Они долгое время выходили вместе в свет и отдыхали вне камер. Однако сейчас их связывают только дружеские отношения.

Ранее Агата Муцениеце рассказала о домогательствах режиссера.