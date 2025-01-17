Скоро свадьба? Дана Борисова рассекретила тайного ухажера

Дана Борисова заявила, что отказалась выходить замуж за нового ухажера из Лондона. Об этом сообщает Общественная служба новостей.

По словам Даны, она наконец-то встретила надежного спутника. Ее избранником стал влиятельный бизнесмен из Лондона, который приезжает в Москву ради встреч с ней. Борисовой нравится, что мужчина дарит дорогие подарки и деньги. Она считает себя меркантильной и не боится в этом признаться.

«Это, наверное, первые серьезные отношения, где я полностью чувствую себя раскрепощенной и не переживаю ни о чем. Мне дарят подарки, дают деньги, а взамен требуют только внимания. Это идеальные отношения. Кто-то обвинит меня в меркантильности. Да, я меркантильная и большого греха в этом не вижу», — высказалась знаменитость.

Как выяснилось, Борисова не планирует выходить замуж за нового ухажера и рожать от него детей. Дана отметила, что в ее возрасте стоит забыть о материнстве. Также телеведущая опровергла влюбленность в бизнесмена: у нее к мужчине «просто симпатия».

«Он очень симпатичный и статный, люблю таких, мой типаж. Он зовет замуж, но я отказываю», — резюмировала знаменитость.

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