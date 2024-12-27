Сложно узнать: уехавшая на Самуи Дана Борисова показала лицо после пластики

Дана Борисова никогда не скрывала, что любит прибегать к помощи косметологам и пластических хирургов. Несколько месяцев назад звезда решила вновь преобразиться. Спустя четыре месяца телеведущая показала, что из этого получилось.

48-летняя телеведущая вышла на связь из жаркого Таиланда — она отдыхает на острове Самуи. Звезда показала фото в домашнем образе: звезда предстала перед поклонниками в пижаме, с мокрыми волосами и без макияжа.

«Доброе-предоброе утро», — написала знаменитость.