Сложно узнать: уехавшая на Самуи Дана Борисова показала лицо после пластики
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Дана Борисова никогда не скрывала, что любит прибегать к помощи косметологам и пластических хирургов. Несколько месяцев назад звезда решила вновь преобразиться. Спустя четыре месяца телеведущая показала, что из этого получилось.
48-летняя телеведущая вышла на связь из жаркого Таиланда — она отдыхает на острове Самуи. Звезда показала фото в домашнем образе: звезда предстала перед поклонниками в пижаме, с мокрыми волосами и без макияжа.
«Доброе-предоброе утро», — написала знаменитость.
На новом фото сложно узнать прежнюю Дану Борисову. Вслед за Викторией Боней она захотела «лисьи глазки» и направилась к пластическому хирургу. Учитывая все пожелания звездной клиентки, медик сделал лифтинг лба и висков, изменение формы глаз и нижнюю блефаропластику. Также заметно, что у Борисовой изменилась форма губ благодаря инъекциям гиалуроновой кислоты.
Звезда пробовала преобразиться при помощи уколов красоты, но они не давали нужного результата, поэтому Дана решилась на хирургическое вмешательство.