Скоро свадьба: 25-летний сын Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина женится

25-летний сын Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина Василий поделился подробностями своей личной жизни. В эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ молодой человек раскрыл причины краха первого брака и признался, что снова готов жениться.

Василий Рыбин рассказал, что в первый раз женился в 23 года на девушке, с которой 9 лет состоял в отношениях. Однако, по словам звездного наследника, после первых двух месяцев все пошло «под откос». В результате брак продлился всего 9 месяцев.

«Просто два разных абсолютно человека, не совпадающих характерами. Я человек, который не любит, что им управляют, а там управления было более чем достаточно. Я сначала закрывал глаза. В итоге не выдержал. Я понял, что все, хватит. Когда я понимаю, что неделю не сплю, неделю не ем… Я за неделю похудел на 9 — 10 кг из-за нервов. Я ходил как зомби», — поделился Василий Рыбин.

Молодой человек рассказал, что до свадьбы встречался с будущей женой с 14 лет и был совсем юн, а когда развелся, почувствовал себя мужчиной. Василий Рыбин признался, что разлюбил супругу, «как выяснилось, очень давно», но не мог расстаться, поскольку отношения долго длились. Поэтому единственным верным шагом оставалась свадьба. Когда сын артистов решился развестись, родители его поддержали.

Сейчас Василий Рыбин встречается с девушкой по имени Валерия. Пара вместе полтора года. По признанию молодого человека, он уже готов к новому браку.

«Я понимаю, что это тот человек, с кем я хочу до конца свою жизнь дойти. Не то, что надо, а именно хочу. Период подготовки остался», — заявил сын знаменитостей.

Ранее сообщалось о том, что Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин этим летом поженили 13 пар.