«Скоро случится чудо»: жену Павла Прилучного Зепюр Брутян заподозрили в беременности

Российский актер Павел Прилучный проводит новогодние каникулы с семьей — женой Зепюр Брутян и детьми. Супруга звезды показала в соцсетях новое видео, на котором заметен ее округлившийся живот. Из-за этого в Сети пошли слухи о беременности Зепюр.

Брутян показала видео с загородного отдыха. В ролике она стоит на веранде коттеджа в облегающем вязаном костюме белого цвета с чашкой чая, наслаждаясь тишиной и умиротворением.

«И пусть этот год будет самым счастливым для тебя, помни, что чудеса случаются», — написано в видео.

В посте Зепюр спросила у подписчиков, как проходят их праздники. Но поклонников звезды привлекло совсем другое: ее изменившаяся фигура.

«Скоро случится очередное чудо. Будьте счастливы», «Она беременна, по-моему. И живот прикрывает рукой», «Кто понял, тот понял», — написали они.

Жена Прилучного пока никак не комментирует эти слухи, а лишь наслаждается временем, проведенным с семьей.

Звезда «Мажора» женился на актрисе в 2022 году. Спустя год у них родился сын Микаэль.

Напомним, сын актрисы Агаты Муцениеце 11-летний Тимофей отказался возвращаться к матери, несмотря на решение суда от 18 октября, и встретил Новый год с отцом Павлом Прилучным и его новой женой.