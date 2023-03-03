Скоро сбреет брови: Джиган публикует старые фото с Самойловой в Сети и ведет себя крайне странно

В конце 2022 года отгремела грандиозная 10-я годовщина свадьбы Джигана и Оксаны Самойловой. Они организовали масштабный праздник, на который потратили несколько миллионов рублей, и поклялись на нем продолжать идти всю жизнь рука об руку. После торжества семья рэпера улетала в отпуск, во время которого они побывали в Дубае, Израиле и на острове Маврикий. В Сети супруги выглядели счастливыми, как никогда. Вот только в конце путешествия что-то произошло, после чего началась череда странностей.

Бизнесвумен неожиданно пропала из социальных сетей, а когда вновь объявилась, рассказала, что отсутствовала из-за болезни детей. Вот только поклонники ей не поверили, так как вернулась она домой после отдыха без супруга. А позже появилась информация, что рэпер находится на лечении в психиатрической клинике в Москве.

Отрицать то, что лежит в учреждении для душевнобольных и наркозависимых, исполнитель не стал, но заявил, что с ним все в порядке. По его утверждению, в больнице работают его друзья-врачи, и ему потребовалась их помощь. А жена его не навещала, потому что у нее не было возможности, но на самом деле она сильно за него переживала. И вроде бы звучит все правдоподобно, только фанаты вновь оказались не удовлетворены, так как и после выписки Джиган с семьей почему-то не воссоединился.

Как-то комментировать ситуацию, происходящую в семье, Самойлова отказывается и просит подписчиков не поднимать тему ее мужа в блоге. Пользователи Сети сделали предположение, что рэпер не появляется дома, так как готовит новый альбом, только это никак не объяснило тот факт, что отец семейства даже не появился на дне рождения любимого сына Давида. Праздник Оксана организовывала сама. А после него блогер и вовсе собрала чемоданы, забрала детей и улетела из Москвы в Сочи, сообщив поклонникам, что находится в «странном состоянии».

Сейчас Самойлова все еще находится на курорте юга России, а Джиган тем временем все больше настораживает фанатов. Рэпер публикует странные сторис, а также размещает на своей странице старые фотографии с женой, постоянно ее отмечая. Вот только Оксана продолжает его игнорировать, что явно указывает на проблемы в их отношениях.

Напомним, что в последний раз подобное происходило три года назад, когда у пары родился сын. Тогда Джиган оказался в психушке со сбритыми бровями. Самойлова дала мужу еще один шанс и не стала подавать на развод. А чем закончится история в этот раз – неизвестно.

Ранее поклонники заподозрили Джигана в подготовке к эмиграции в Израиль.