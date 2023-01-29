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16:35, 29 января 2023
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Джигана заподозрили в побеге в Израиль

Джигана заподозрили в подаче документов на израильское гражданство.

Starface

Фото: Starface

Рэпера Джигана со своей женой Оксаной Самойловой увидели очевидцы в госучреждении Хайфы. Это было в момент проверки документов для получения израильского гражданства.

Также было сделано фото мужчины, который похож на Джигана. Снимок сделан в МВД.

Сам Джиган и Самойлова не объясняют свою ситуацию. Известно, что сейчас пара о бывает в Израиле.

Ранее мы писали, что Оксана Самойлова задыхается и еле ходит.

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