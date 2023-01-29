16:35, 29 января 2023
1 мин.
Джигана заподозрили в побеге в Израиль
Джигана заподозрили в подаче документов на израильское гражданство.
Фото: Starface
Рэпера Джигана со своей женой Оксаной Самойловой увидели очевидцы в госучреждении Хайфы. Это было в момент проверки документов для получения израильского гражданства.
Также было сделано фото мужчины, который похож на Джигана. Снимок сделан в МВД.
Сам Джиган и Самойлова не объясняют свою ситуацию. Известно, что сейчас пара о бывает в Израиле.
Ранее мы писали, что Оксана Самойлова задыхается и еле ходит.
Источник фото:Starface
Источник:тг-канал "Антиглянец"
Автор:Галина СьюТеги: