Он назвал «воровкой», а она – «дедом»: Ксения Собчак набросилась на Владимира Соловьева

Журналистка Ксения Собчак и телеведущий Владимир Соловьев устроили «разборки» в соцсетях. Все началось с публикации ведущего: он заявил, что та украла его видео и поставила свою вотермарку. Собчак не осталась в стороне и ответила на обвинения.

«Воровка Собчак поставила на этом видео свою вотермарку и опубликовала у себя на ТГ-канале», - заявил Соловьев, спросив у журналистки, какое отношение она имеет к записи.

Также он пожаловался, что у Собчак есть «проездной на любую подлость»: что бы ни делала журналистка, все останется без наказания. Соловьев отметил, что это не следствие ее талантов – «так сложилась жизнь». Он напомнил об отце Собчак, который, по словам Соловьева, «был достойным человеком». «Не ты», - указал он на противоположные качества Собчак.

Журналистка не оставила слова ведущего без ответа и опубликовала комментарий в своем Telegram-канале. «Отвечу, пожалуй, своей любимке. Объясняю деду про вотермарку», - начала Собчак.

Звезда заявила, что ее команда первой нашла видео, а другие журналисты могли сделать то же самое. Однако, как заметила Собчак, «большинство «журналистов» в первоисточник почему-то не лезут». Она согласилась, чтобы данное видео, из-за которого получился скандал, использовалось, но с вотермаркой.

Ранее ведущий Дмитрий Дибров раскритиковал Собчак за отсутствие профессионализма. По его мнению, журналистка высказывает личное, но не экспертное мнение.