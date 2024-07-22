«Скоро пятый будет»: Костенко и Тарасов с четырьмя детьми улетели на Мальдивы

Футболист Дмитрий Тарасов, его жена и четверо детей улетели на Мальдивы. В Сети заговорили, что после отдыха у пары будет пятый ребенок.

22 июля Костенко опубликовала видео с Мальдив и подписала: «Мое место силы». Подписчики принялись говорить о том, что после отдыха Костенко снова объявит о беременности.

«Это не место силы, это место для нового ребенка», «Не грустите, когда отдых закончится, скоро пятый будет и снова Мальдивы», «За пятым пошли», - писали модели.

Костенко на это отвечала: «Ни разу еще не привозили отсюда нового ребенка и нет в планах», «А причем тут Мальдивы и появление детей?»

Кто-то упрекал семью в том, что она выбрала для отдыха зарубежный курорт. «Место силы сейчас должно быть на Родине: Алтай, Байкал, Дальний Восток, Камчатка». Костенко считает, что «как должно быть – решает каждый для себя сам».

Модель также признавалась: «Мы просто целый день отсыпаемся, ибо ночь в самолете выдалась «потрясающей».

Ранее сообщалось, что модель поддержала бывшую возлюбленную рэпера Тимати в связи с разводом певицы Алсу.