«Скоро покрашусь в блондинку и отрежу волосы»: Елизавета Боярская рассекретила изменения в жизни

В прошлом году актриса Елизавета Боярская перестала сниматься в кино и редко появлялась на светских мероприятиях. Однако теперь вернувшаяся к жизни артистка призналась в интервью «7Дней.ru», что это было осознанное решение, и рассказала о грядущих изменениях в жизни.

«Я не хотела сниматься. Актерский организм хитро устроен. Как бы некоторым ни казалось, что актерская профессия — ерунда, каждый сможет, это отнюдь не так. После серьезной, изнуряющей роли наступает глубокое опустошение», — поделилась актриса.

Сейчас Елизавета Боярская задействована сразу в нескольких проектах. Более того, артистка рассекретила свои планы.

«Сейчас у меня в планах два проекта, два сериала. Один называется „Тоннель“, для онлайн-кинотеатра, гангстерская драма. Мы будем его снимать в Петербурге в марте — апреле. Совсем скоро я покрашусь в блондинку и отрежу волосы. А про второй сериал я пока не могу говорить», — рассказала Елизавета Боярская.

Помимо творческой деятельности, артистка успевает уделять время семье и сыновьям Андрею и Григорию. Иногда, когда актриса загружена по работе, к ней на помощь приходит супруг, актер Максим Матвеев.

«Есть мои родители, есть мама Максима, есть няня, будем стараться как-то выруливать. Если надо, еще кого-то попросим помочь. Меня больше волнует другой вопрос. Очень хочется, чтобы дети чувствовали — я включена в процесс, знаю, что у них происходит, мне интересно…» — отметила Елизавета Боярская.

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