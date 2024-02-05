«Бесконечно их мучила и раздражала»: Лариса Луппиан рассказала о проблемах в семье

Актриса Лариса Луппиан призналась, что до получения должности худрука Театра имени Ленсовета мучила и раздражала своих детей чрезмерной заботой. По ее словам, они даже обрадовались, что она стала меньше времени проводить с семьей, так как это помогло им расслабиться.

Артистка рассказала, что не сразу приняла предложение о работе. Она раздумывала, так как понимала, что новый пост предполагает большую занятость. Но в итоге все-таки согласилась. А для ее родных ее назначение стало настоящим подарком.

«Сейчас все рады, что я от них отвязалась. Потому что у меня все время волнение за детей. Я бесконечно их мучила и раздражала этим. Теперь беспокоюсь не о семье, а о театре, и все немножко вздохнули», - поделилась Луппиан с изданием «7Дней.ru».

При этом, несмотря на занятость на работе, актриса старается все равно всегда при любом удобном случае видеться с дочерью. Во многом это теперь возможно, так как Елизавета Боярская переехала в Санкт-Петербург из Москвы. За это она благодарна зятю Максиму Матвееву, который согласился на новые условия жизни и ушел ради этого из МХТ.

Ранее Лариса Луппиан рассказала, что остановило ее от развода с Боярским после измен.