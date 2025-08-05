«Скоро»: победивший рак Сергей Сафронов объявил о пополнении в семье

42-летний иллюзионист Сергей Сафронов сообщил о пополнении в семье. Вылечившийся от рака телеведущий скоро станет отцом в четвертый раз.

Сергей опубликовал совместные снимки с фотосессии с женой Екатериной. На кадрах видно, что супруга иллюзиониста находится на последних сроках беременности.

«Скоро», — написал под снимками Сафронов.

Поклонники пришли в восторг от новости о пополнении в семье шоумена. Им понравился и нежный образ Екатерины, которая предстала на фотосессии в легком белом наряде.

«Какие прекрасные новости!»; «Ну что за красавцы!»; «Со скорым пополнением в семье! Это счастья!»; «Какая радость!»; «Неожиданно! Очень рада за вас!», — написали восторженные фанаты знаменитости. В 2018 году женился на ассистентке своей команды Екатерине — у супругов есть дочь Алиса.

От предыдущего союза с Марией у артиста есть дочь Алина и сын Владимир. Экс-супруга Сергея вновь вышла замуж и уехала жить в Англию. Из-за большого расстояния Сафронов редко видится с детьми от первого брака, однако он рассказывал, что остался в хороших отношениях с Марией и с ее новым супругом.

Три года назад у иллюзиониста выявили лимфому Ходжкина. Опухоль обволакивала сердце, легкие и сосуды. Диаметр ее образования в момент обнаружения был около 12 сантиметров. Сергей прошел необходимое лечение и сейчас находится в ремиссии.

Ранее экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» признался, что сцена помогла ему вылечить рак. По словам Сафронова, когда он проходил лечение, старался занимать себя максимально работой. В этом намерении артиста поддержал врач, которому он до сих пор очень благодарен.