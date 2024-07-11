«Скоро они поженятся»: Анна Калашникова сообщила о свадьбе Анны Семенович с новым возлюбленным

Модель Анна Калашникова заявила, что певица Анна Семенович и ее избранник по имени Денис поженятся. Она отметила: возлюбленные счастливы друг с другом.

Комментарий Калашниковой приводит Teleprogramma.pro.

«Думаю, скоро Денис получит развод и они с Аней поженятся», - высказалась Анна.

Калашникова указала, что Денис пока официально не развелся, и напомнила: бракоразводный процесс в Германии занимает около года, получить его «не так-то просто». Анне и Денису уже за 40, «в таком возрасте сложно встретить партнера без прошлого», заметила Анна.

Она считает: главное, что избранник Семенович заключил мировую с женой и заботится о сыне.

Ранее Семенович рассказала о знакомстве с Денисом. Это произошло в ресторане в Москве. Мужчина не сразу понял, что за соседним столом сидела популярная певица. В караоке Семенович исполнила хит Аллы Пугачевой, Денис был поражен исполнением. По словам Семенович, спустя три месяца после знакомства они стали встречаться.